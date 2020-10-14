Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

14.10.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:48

Son dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,9591 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur, şu sıralar tarihi zirvenin hemen altında 7,9491'den işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8749, en yüksek 7,9304 seviyelerini gören dolar, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7,9201'den tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan dolar, 7,9591 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur, saat 13.20 itibarıyla 7,9491'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro 7,3293'ten, sterlin ise 10,3083'den alıcı buluyor. Dolar endeksi ise 93,5 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

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Haber Yorumları (5)
BABA: aman bizene sanki maaşımı dolarmı alıyorum. dolar borcu olanla elinde doları olan düşünsün
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OGUL: Baba boyle dusunuyorsa oglunu gezmeye götüreyim
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OHHH: icimin yaglari eriyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:52:32. #1.14#
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