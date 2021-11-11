Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni güne de rekorla başladı

Dün açıklanan ABD enflasyon verisi, piyasaları hızlandırdı. Ekim ayında ABD'de tüketici fiyatları yüzde 0.6'lık beklentiye rağmen aylık yüzde 0.9 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.9'luk beklentiye karşın yüzde 6.2 geldi. Verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de Dolar ve altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya başladı.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Dün 9,87 ile rekor kıran dolar, yükselişini yeni güne taşıyarak 9,94 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise dünkü 589 liralık tarihi zirvesini bu sabah 592 liraya taşıdı.

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM

Saat 09.35 itibarıyla dolar 9,91'den, altının gram fiyatı ise 591 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,41'den, sterlin ise 13,35'ten alıcı buluyor. Çeyrek altın 970 liradan, 3.949 liradan satılıyor.

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