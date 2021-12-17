Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolar anında tepki verdi

Merkez Bankası doların 17 TL'yi aşmasının ardından piyasaya 5. kez müdahalede bulundu. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."

DOLARDA YAKLAŞIK 90 KURUŞLUK DÜŞÜŞ OLDU

Merkez Bankası'ndan yapılan son müdahale öncesi 17,17 seviyelerde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 16,30'lara kadar geriledi. Kur saat 14.20 itibarıyla 16,50'den işlem görüyor.

17 GÜNDE 5. MÜDAHALE

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13,80'den 12,40'lara gerilemişti.

İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13,87'den 13,57'ye düşmüştü.

10 Aralık tarihinde de üçüncü müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar 13,95'ten 13,79'a kadar geriledikten kısa süre sonra tekrar toplanarak 13,90'lı seviyelere gelmişti.

13 Aralık tarihinde dördüncü kez müdahale yapıldı. Müdahale öncesi 14,60 seviyesinde bulunan dolar, müdahaleyle birlikte 14,10'lu seviyelere geriledi.

Bugün bir kez daha müdahale yapan Merkez Bankası, böylelikle 17 günde piyasaya 5. kez müdahale etmiş oldu.

DAHA ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda "Merkez, elindeki tüm araçları kullanır" vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

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