Son Dakika: Dolar/TL, 6,86 seviyesinden işlem görüyor Son dakika haberleri... Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,8570'ten işlem görüyor.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,8570'ten işlem görüyor.

Geçen hafta genelinde 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8576'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,8510'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,6160'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1445 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA