Son Dakika! Dolar, 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altını gördü
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Son Dakika! Dolar, 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altını gördü

15.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:02

Son dakika! 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gören dolar, 10.07 itibariyle 7.01 liradan işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan, devamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ve fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor.

6 AY SONRA BİR İLK

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararının açıklanacağı haftada dolar kuru yeni haftaya 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altına inerek başladı. 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini 6,9979 ile gören dolar, 10.07 itibariyle ise 7.01'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda euro 8,51 lira, sterlin ise 9,74 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk lirasındaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.

Son Dakika! Dolar, 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altını gördü

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