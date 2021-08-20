Son Dakika | Denizlispor, eski oyuncusu Gökhan Süzen'i transfer etti

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski savunma oyuncusu ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski savunma oyuncusu ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan Gökhan Süzen, 2018-19 sezonunda Denizlispor'da görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu