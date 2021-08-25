Son dakika... Denizlispor, Darri ve Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti
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Son dakika... Denizlispor, Darri ve Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti

Son dakika... Denizlispor, Darri ve Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncuları Brahim Darri ve Mustafa Çeçenoğlu ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncuları Brahim Darri ve Mustafa Çeçenoğlu ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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