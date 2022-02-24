Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Odessa açıklarındaki Yasa Jupıter gemisinin güvende olduğu öğrenilmiştir"

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisinin yardım talebi olmadığını, Romanya kara sularına intikal ettiğini ve güvende olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."