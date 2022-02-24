Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Odessa açıklarındaki Yasa Jupıter gemisinin güvende olduğu öğrenilmiştir" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Odessa açıklarındaki Yasa Jupıter gemisinin güvende olduğu öğrenilmiştir"

AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
 - Güncelleme:
Denizcilik Genel Müdürlüğü:

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisinin yardım talebi olmadığını, Romanya kara sularına intikal ettiğini ve güvende olduğunu bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisinin yardım talebi olmadığını, Romanya kara sularına intikal ettiğini ve güvende olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Marshall Adaları, Denizcilik, Jüpiter, Türk, 3. Sayfa, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title