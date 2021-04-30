Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum

Son dakika: Daha önceki açıklamalarında yerli aşının nisan ayında kullanıma hazır hale geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede "Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum eylül-ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"AŞI TEDARİĞİNDE SIKINTI YAŞAMAYIZ"

Erdoğan, kovid-19 aşılarıyla ilgili olarak, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Şu anda zaten elimizde yeteri kadar aşı var. Rusya'yla yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Biontech, Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum." dedi.

"YERLİ AŞI EYLÜL-EKİM GİBİ ÜRETİME GEÇECEK"

Daha önceki açıklamalarında yerli aşı için nisan ayını işaret eden Erdoğan, bugün yaptığı değerlendirmede ise eylül-ekim ayında üretime geçmesini beklediğini söyledi.

Erdoğan, yerli aşı konusunda "Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum eylül-ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

"GÜNEY KIBRIS'A GÜVENMİYORUM"

Kıbrıs Zirvesi'ne ilişkin de konuşan Erdoğan, "Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar'' ifadelerini kullandı.