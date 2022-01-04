Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada ekonomiye dair dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, fahiş fiyat artışları konusunda çok net konuştu. Erdoğan, "Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

2022 bizim için hazine değerinde bir dönemdir. Türkiye'nin son 20 yıldaki 16. genel seçimi olacak 2023 haziranına hazırlanırken üyelerimizle irtibarı güçlendirmeliyiz. Hep birlikte çok çalışmamız çok emek vermemiz gereken bir döneme giriyoruz. Teşkilatlarımıza kibri, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Kimsenin buna zarar verme hakkı yok.

"ÜLKEMİZİ EN BÜYÜK 10 EKONOMİ ARASINA DAHİL EDECEĞİZ"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir. Sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki dalgalanma ve fiyatlardaki yükseliş gibi hadiseleri dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz.



''ENFLASYONDAKİ KÖPÜĞÜ DE ALACAĞIZ''

Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız. En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir."

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