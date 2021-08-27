Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban ile 3,5 saatlik bir görüşme yapıldığını belirterek Türkiye'ye bir teklifleri olduğunu söyledi. Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında bir teklifi var. 'Güvenliği biz sağlayalım, işletmeyi siz yapın' diyorlar. Henüz bir karar vermedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretleri öncesi İstanbul'da havalimanında açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabil'deki bombalı terör saldırılarını kınayan Erdoğan, Taliban'la Kabil Büyükelçiliği'nde ilk görüşmenin yapıldığını, gerekirse başka görüşmeler de olabileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.

TALİBAN'LA 3,5 SAATLİK GÖRÜŞME

Kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız konusunda kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yoktur. Afganistan'da şu an ciddi bir yönetim boşluğu var. Gerektiğinde görüşme yaparız. Taliban ile Kabil Büyükelçiliği'nde 3,5 saat süren görüşme yapıldı, yine görüşülür.

TALİBAN'IN TÜRKİYE'YE TEKLİFİ

Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. 'Güvenliği biz sağlayalım, işletmeyi siz yapın' diyorlar. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok.

TÜRK VATANDAŞLARI VE TSK PERSONELİNİN TAHLİYELERİ

Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesidir. Afganistan'da görev yapan TSK personelinin tahliyesi devam ediyor. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.

AFGANİSTAN'DAN GÖÇ DALGASI ENDİŞESİ

Yalan terörü estiriliyor. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan'dan mevcut göçmen sayısı 300 bin. Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırından Irak ve Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri duvarlarla örüyoruz. (Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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