Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz.

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Bir diğer şey de aynı gün açılış platformu içerisinde yeni modern maske fabrikasının da açılışını yapacağız. Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Karlidag
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız - Haberler Ekonomi
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