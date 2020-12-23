Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri

23.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:15

Son dakika: Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenim kredilerinin artırılacağını belirtti. Erdoğan, "Öğrenim kredisini 2021'de lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın gündem maddelerinden biri de öğrenim kredisi oldu.

BURS MİKTARLARI YÜKSELTİLDİ

Yeni yılla birlikte öğrenim kredilerini yükselteceklerini aktaran Erdoğan, "Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarlarını 550 liradan 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada da 1650 liradan 1950 liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ SPORCU OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE 2 VEYA 3 KATI OLARAK YANSIYACAK"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri

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