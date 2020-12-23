Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın gündem maddelerinden biri de öğrenim kredisi oldu.

BURS MİKTARLARI YÜKSELTİLDİ

Yeni yılla birlikte öğrenim kredilerini yükselteceklerini aktaran Erdoğan, "Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarlarını 550 liradan 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada da 1650 liradan 1950 liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ SPORCU OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE 2 VEYA 3 KATI OLARAK YANSIYACAK"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.