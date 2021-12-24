Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız - Haberler Ekonomi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kripto para yasasının hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'de ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan toplantıda kripto para konusunda mesajlar verdi. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeden Meclis'e taşıyarak bu konuda adım atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur Korumalı Mevduat" için ise "Vatandaş parasının garantisinin Hazine, garantörünün Merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle sıçrama yapacağını söyleyen Erdoğan,"Önümüzde fırsatlar kadar riskler olduğunu da biliyoruz. Bu riskleri almaya değer" diye konuştu.

Körfez ülkeleri, Azerbaycan ile swap görüşmeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Olumlu haberler geliyor" dedi.

Döviz kurlarındaki son durumu da değerlendiren Erdoğan, "Kur olayı matematik değildir. Bu bir süreç meselesidir. Dere yatağında akar. Bizim anlayışımız bu. Bu anlayışla kuru bir noktaya kanalize etme düşüncesindeyiz. Ama kur kendi fiyatını piyasada bulacak." açıklamasında bulundu.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Orcun Yazicioglu:devlet kontrolüne sokacak, artık kriptonuz güvende, karınız belli :) Cevap Yaz 14 35 Yayından Kaldır
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