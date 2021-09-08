Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamalarıyla ilgili müjdeyi açıkladı. Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Erdoğan, yeni yapılacak atamaların tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde de bulunduklarını sözlerine ekledi.

"15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız"
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız"

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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız - Haberler
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