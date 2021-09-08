Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamalarıyla ilgili müjdeyi açıkladı. Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.