Son dakika: Çukurova Bölgesel Havalimanından köy okullarına kütüphane projesi
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Son dakika: Çukurova Bölgesel Havalimanından köy okullarına kütüphane projesi

Son dakika: Çukurova Bölgesel Havalimanından köy okullarına kütüphane projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre MERSİN (İHA) – Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanının üst yapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, tamamlandığında havalimanına yerleştirecekleri kitap kumbarası ile köy okullarına destek vereceklerini söyledi.

MERSİN (İHA) – Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanının üst yapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, tamamlandığında havalimanına yerleştirecekleri kitap kumbarası ile köy okullarına destek vereceklerini söyledi.

Kozuva, bir açıklama yaparak, Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Üst yapı inşaatının hızla devam ettiğini belirten Kozuva, Çukurova Bölgesel Havalimanını sadece bölgeyi ekonomik olarak güçlendirecek bir havalimanı olarak görmediklerini ifade etti. Proje ile eş zamanlı olarak hem Mersin hem de Adana'ya ilişkin önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceklerini kaydeden Kozuva, "Biz havalimanı inşaatıyla eş güdüm halinde birçok sosyal sorumluluk projesini de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu çerçevede havalimanımız hizmete girdiğinde, içerisine kapasitesi geniş bir kitap kumbarası yerleştireceğiz. Yolcularımızdan okumadıkları ve çocuklarının okumadığı kitapları bu kumbaraya atmasını isteyeceğiz. Bu kumbarada biriken kitapları Adana ve Mersin'deki köy okullarına teslim edeceğiz. Bu köy okullarının mevcut kütüphaneleri varsa öncelikle onların bakımını yapacağız ve onları yenileyeceğiz, kitapların koyulacağı rafları arttıracağız. Yolcularımızın, çocuklarımızın bizlere emanet ettiği kitapları köy okullarındaki evlatlarımızın okuması için hazır hale getireceğiz" dedi.

Yolcuların kumbaralara bıraktığı kitapların tasnif edileceğini de dile getiren Kozuva, lise düzeyinde okunacak kitapların ise lise kütüphanelerine ulaştırılacağını kaydetti. Kozuva, doğanın ve hayvanların korunması ve eğitimin desteklenmesi konusunda sosyal sorumluluk projelerini çeşitlendirerek sürdüreceklerini de vurguladı. - MERSİN

Son dakika: Çukurova Bölgesel Havalimanından köy okullarına kütüphane projesi
Son dakika: Çukurova Bölgesel Havalimanından köy okullarına kütüphane projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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