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Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yapılacak yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemesinin yarın 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

09.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:34

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği" olarak 6 kalemde daha destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

"YARIN 18.00'DEN SONRA HESAPLARDA"

"Yaklaşık 651 milyon TL'lik destek ödemeleri 10 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Yapılacak destek ödemeleri:

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında45.523 üreticimize, 484 milyon TL

Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35.330 üreticimize, 112,5 milyon TL

Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında 11.347 üreticimize, 41 milyon TL

Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği Ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında ise 2.838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun."

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%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Haber Yorumları (4)
VATANDAŞ: Yulaf desdeği yanlış veriliyor tohumunada verilsin
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RAMO: üreticiyi devletin verdiği 3 kuruşa muhtaç ettiniz, üreticinin neden yüzü gülsünki
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EMRE: Babamın biçer döver i var bu adamlar olmasa hasat kalkmaz parça olsun mazot olsun en pahalıdan alıyorlar petroller bicerci lafını duyunca 5.35 olan mazotu 6.05 den kitliyor hiç bir destekte yok Allah a havale ediyorum.
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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