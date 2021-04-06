Son dakika! Çaykur Rizespor: 2-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Çaykur Rizespor: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan ALTAY - Haberler | Spor
Son dakika! Çaykur Rizespor: 2-0

Edinilen son dakika gelişmesine göre STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Samet Çiçek (xx), Bilal Gölen (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xx), Titi (xx), Atınç (xx), Berkan (xx), Nwobodo (xxx), Zulj (xx) (Dk. 66 Diabate x), Soner (xx) (Dk. 88 Kubilay), Halil (xxx) (Dk. 73 Esiti x), Tripic (xx) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Samet Çiçek (xx), Bilal Gölen (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xx), Titi (xx), Atınç (xx), Berkan (xx), Nwobodo (xxx), Zulj (xx) (Dk. 66 Diabate x), Soner (xx) (Dk. 88 Kubilay), Halil (xxx) (Dk. 73 Esiti x), Tripic (xx) (Dk. 73 Jahovic x), Ndiaye (xx) (Dk. 88 Yalçın)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Fabricio (x) (Dk. 78 Onur x), Meriah (xx), Talbi (x), Melnjak (x), Dokovic (xx), Tunay (x) (Dk. 70 Remy x), Sabo (x) (Dk. 79 Yasin), Doğan (x) (Dk.45 Boldrin x), Fernando (x) (Dk. 70 Moroziuk x), Samudio (xx)GOLLER: Dk. 56 Halil, Dk. 77 Ndiaye (Göztepe)SARI KARTLAR: Diabate, Jahovic (Göztepe) - Fabricio, Boldrin (Çaykur Rizespor)KIRMIZI KART: Dk. 90 Gökhan (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Halil Akbunar ve 77'nci dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

36'ncı dakikada Doğan'ın pasında topla buluşan Samudio, ceza sahası dışından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.54'üncü dakikada Tripic ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Gökhan'ın yumrukladığı topu savunma uzaklaştırdı.56'ncı dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Halil fileleri sarstı: 1-0.64'üncü dakikada Soner'in ara pasına hareketlenen Zulj'un ceza sahası içinde çektiği şutta meşin yuvarlak Gökhan'da kaldı.77'nci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Berkan'ın soldan kullandığı kornerde içeride oluşan karambol sonrası arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Ndiaye ağları havalandırdı: 2-0.80'inci dakikada Soner'in pasında sol çaprazda topla buluşan Ndiaye kaleyi düşündü ancak top auta gitti.90'ıncı dakikada hakem Mustafa Öğretmenoğlu Rizespor'un kalecisi Gökhan'a sert itirazı nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Konuk ekip 5 oyuncu değişikliğini de kullandığı için kaleye Meriah geçti.

Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan ALTAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Semiramis Pekkan
Spor Can Bartu Mesut Özil Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Çaykur Rizespor: 2-0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:10:42. #1.15#
title