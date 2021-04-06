Son dakika! Çaykur Rizespor: 2-0

Edinilen son dakika gelişmesine göre STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Samet Çiçek (xx), Bilal Gölen (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xx), Titi (xx), Atınç (xx), Berkan (xx), Nwobodo (xxx), Zulj (xx) (Dk. 66 Diabate x), Soner (xx) (Dk. 88 Kubilay), Halil (xxx) (Dk. 73 Esiti x), Tripic (xx) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Samet Çiçek (xx), Bilal Gölen (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xx), Titi (xx), Atınç (xx), Berkan (xx), Nwobodo (xxx), Zulj (xx) (Dk. 66 Diabate x), Soner (xx) (Dk. 88 Kubilay), Halil (xxx) (Dk. 73 Esiti x), Tripic (xx) (Dk. 73 Jahovic x), Ndiaye (xx) (Dk. 88 Yalçın)ÇAYKUR RİZESPOR : Gökhan (x) - Fabricio (x) (Dk. 78 Onur x), Meriah (xx), Talbi (x), Melnjak (x), Dokovic (xx), Tunay (x) (Dk. 70 Remy x), Sabo (x) (Dk. 79 Yasin), Doğan (x) (Dk.45 Boldrin x), Fernando (x) (Dk. 70 Moroziuk x), Samudio (xx)GOLLER: Dk. 56 Halil, Dk. 77 Ndiaye (Göztepe)SARI KARTLAR: Diabate, Jahovic (Göztepe) - Fabricio, Boldrin (Çaykur Rizespor )KIRMIZI KART: Dk. 90 Gökhan (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Halil Akbunar ve 77'nci dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

36'ncı dakikada Doğan'ın pasında topla buluşan Samudio, ceza sahası dışından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.54'üncü dakikada Tripic ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Gökhan'ın yumrukladığı topu savunma uzaklaştırdı.56'ncı dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Halil fileleri sarstı: 1-0.64'üncü dakikada Soner'in ara pasına hareketlenen Zulj'un ceza sahası içinde çektiği şutta meşin yuvarlak Gökhan'da kaldı.77'nci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Berkan'ın soldan kullandığı kornerde içeride oluşan karambol sonrası arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Ndiaye ağları havalandırdı: 2-0.80'inci dakikada Soner'in pasında sol çaprazda topla buluşan Ndiaye kaleyi düşündü ancak top auta gitti.90'ıncı dakikada hakem Mustafa Öğretmenoğlu Rizespor'un kalecisi Gökhan'a sert itirazı nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Konuk ekip 5 oyuncu değişikliğini de kullandığı için kaleye Meriah geçti.

Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan ALTAY