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Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu

Son dakika: Cari denge nisanda 5,06 milyar dolar açık verdi. Böylece ocak-nisan döneminde cari açık 12,8 milyar dolar oldu.

12.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:36

Cari işlemler açığı, nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolara yükseldi. Cari işlemler hesabı geçen yılın aynı ayında 469 milyon dolar açık vermişti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar, ocak-nisan dönemindeki cari açık ise 12,8 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu" denildi.

ALTIN VE ENERJİ HARİCİ 3,3 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ

Buna göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın nisan ayında 3 milyar 257 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 3 milyar 315 milyon dolar açık verdi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar da, bir önceki yılın aynı ayına göre 111 milyon dolar azalarak 1 milyar 36 milyon dolar oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayında 13 milyon dolar çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, nisanda 74 milyon dolar giriş gerçekleşti.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA 133 MİLYON DOLAR ÇIKIŞ OLDU

Doğrudan yatırımlarda, geçen yılın aynı ayında 433 milyon dolar giriş gerçekleşirken, bu yıl nisanda 133 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Portföy yatırımlarında da 2 milyar 365 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu kapsamda, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 847 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 13 milyon dolar net satış yaptı.

BANKALAR 1,03 MİLYAR DOLAR TAHVİL ÖDEMESİ YAPTI

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 30 milyon dolar ve 763 milyon dolar net geri ödeme yapıldı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 262 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 milyon dolar net artış oldu. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon dolar, 70 milyon dolar ve 62 milyon dolar net geri ödeme yaptı.Resmi rezervler de bu ayda net 8 milyar 605 milyon dolar azaldı.

Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu

Ekonomi Manşet

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