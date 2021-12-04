Son Dakika: Türk futbolu çalkalanıyor! Burak Elmas'tan çok konuşulacak 'istifa' sözleri
Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hakemler üzerine TFF ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi. Burak Elmas, TFF'ye yönelik çok sert sözler sarf etti. Elmas, "İstifa çağrısı yapmıyorum, bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bu sistemi değiştirmek istiyoruz. Popüler olmayan yeni bir TFF başkanı görmek istiyoruz" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda kameralar karşısına geçti. Elmas, geçtiğimiz hafta Tff ile yaptığı görüşmenin ardından üstü kapalı mesajlar verdi. Elmas, TFF'yi ve Nihat Özdemir'i topa tuttu.
İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:
"TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Popüler bir TFF başkanı istemiyoruz artık.
Kulüplere rağmen bu kararları alabiliyorlar. Kişiler, kulüplerden daha kuvvetli! Bu sistemi, diğer kulüplerle birlikte değiştirmek istiyoruz, bu fikrimizde devam edeceğiz.
Galatasaray maçları üzerinden hakemlere mesaj veriliyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi müsabakası yönetecek hakemi pazar günü bizim maça atadılar. Genelde sakatlık riskini göze alarak böyle atama yapılmaz.
Atanan hakemlerin, takım ayırt etmeden verilmesini istiyoruz. Tüm camialara eşit yönetim tarzı istiyoruz. Futbol sektörü çok azaldı, popülaritesi düşüyor. Bunun en büyük sebebi kötü yönetilmesi.
İrfan Can Kahveci'nin cezası, sadece buraya çıkmama neden olmadı. Bildiklerimizi açıklarsam, yer yerinden oynar" dedim. Burası farklı bir kulüp. 6 kişinin konuştuğu şeyi kendiniz anlatamazsınız. O kişiler izin versin, anlatırım.
Fatih Terim'e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın karar verin, 6 maç adil mi değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz."
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