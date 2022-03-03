Son dakika: Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Biri 18 lirayı, diğeri 19 lirayı aştı - Haberler

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Son dakika: Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Biri 18 lirayı, diğeri 19 lirayı aştı

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Dün 88 kuruş zam gelen benzine bugün 53 kuruş, dün 1 lira 51 kuruş zam gelen motorine ise bugün 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından bezinin litresi İstanbul'da 17,99 liraya, Ankara'da 18,08 liraya çıkacak. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18,93 liraya, Ankara'da ise 19,01 liraya yükselecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışları pompaya yansıyacak.

Zammın ardından Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya, İzmir'de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.

Akaryakıta dün de zam gelmişti. Dün benzinin litresi 88 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş zamlanmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Akaryakıt, Zam, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (9)

HAYRETTİN ŞÖLEN:

BUKADAR ARTIŞA ÖTV KDV DEN BARİ İNDİR BUKADAR HALKINI ZULÜM YAPAN BAŞKA KAFA VARMI ACABA DÜNYADA

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Erdal Karakaya:

Bu neyin nesi ergün zami olur artık bıktım

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oguz:

30 tl 40 tl 50 tl olsun umrumda degil oy verdigini sorgulamazsan eleştırmezsen hesap sormazs körü körüne inanırsan böyle olur gelsin iyileştirmeler minik minik zamlar ver mehteri verrrrrrrrr

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