Son Dakika: Motorinin ardından bir indirim de benzine! Fiyat 58 kuruş düştü
Son dakika: Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 9,09'dan, Ankara'da 9,18'den, İzmir'de ise 9,19'dan satılacak. Dün de motorine 44 kuruş indirim gelmişti.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 58 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.
İndirimin ardından İstanbul'da 9,67'den satılan benzinin litresi 9,09'a düşecek. Benzinin litresi Ankara'da 9,76'dan 9,18'e, İzmir'de 9,77'den 9,19'a düşecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Dün de motorine 44 kuruş indirim gelmişti. İndirimin ardından İstanbul'da 9,78'den satılan motorinin litresi 9,34'e, Ankara ve İzmir'de 9,87'den 9,43'e düşmüştü.
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