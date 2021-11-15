Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Ay başında 49 kuruş zamlanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazın satış fiyatı 25 kuruş arttı. Zammın ardından oto gaz ile benzin ve motorin arasındaki makas daha da kapandı. İstanbul'da benzin 8.12 liradan, motorin 8.22 liradan satılırken, LPG oto gazın litresi ise zamla birlikte 6.89 liraya yükseldi.

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, LPG oto gaza 25 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

25 kuruşluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 6,64'ten satılan oto gazın fiyatı 6,89'a yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.67'den 6.92'ye, İzmir'de ise 6.53'ten 6.78'e çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

LPG oto gazın litresine ay başında büyük bir gelmişti. 2 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre satış fiyatı 49 kuruş artmıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Akaryakıta bir zam daha geliyor! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak

Akaryakıta bir zam daha geliyor! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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