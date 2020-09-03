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Son Dakika: LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş zam yapıldı

Son dakika: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Zammın 3 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansımayacak.

03.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:02

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına 13 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, LPG'ye 13 kuruş zam yapıldı. Zammın 3 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında zam gerçekleşecek.

EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 10 krş/lt pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır"

Son Dakika: LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş zam yapıldı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş zam yapıldı
Haber Yorumları (1)
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