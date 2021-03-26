Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu
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Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu

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Son dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nden istifa eden Hakan Atilla'nın yerine Korkmaz Enes Ergun getirildi. Ergün, Hakan Atilla döneminde Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atan Hakan Atilla 8 Mart tarihinde istifa etmişti.

Atilla'nın istifasına ilişkin yapılan açıklamada "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

BORSADA ERGUN DÖNEMİ BAŞLADI

Atilla'nın istifasının ardından Genel Müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi. Ergun, Atilla döneminde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Son Dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu
Korkmaz Enes Ergun

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu

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Haber Yorumları (5)
BİLEN: aslında hamza yerlikaya daha iyi olabilirdi , görevinden yeni ayrılmış.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
REALİST: dikiş tutmuyor bu gidişle tutmazda
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EBRU: yiyin ağalar beyler yiyin aksırıncaya tıksırıncaya kadar, halk neye layıksa onu verin, Allah razı olsun sizlerden ve size destek verenlerden.
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:22:23. #1.15#
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