Son dakika... Borsa günü düşüşle kapattı Son dakika habere göre Borsa, günü yüzde 5,26'lık düşüşle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 5,26'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 5,25'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 57,40 puanlık azalışla 1.034,40 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,98, holding endeksi de 6,07 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA