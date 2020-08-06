Son dakika... Borsa günü düşüşle kapattı
Son dakika habere göre Borsa, günü yüzde 5,26'lık düşüşle tamamladı.
06.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:33
Borsa, günü yüzde 5,26'lık düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 5,25'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 57,40 puanlık azalışla 1.034,40 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,98, holding endeksi de 6,07 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA