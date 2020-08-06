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Son dakika... Borsa günü düşüşle kapattı

Son dakika habere göre Borsa, günü yüzde 5,26'lık düşüşle tamamladı.

Son dakika... Borsa günü düşüşle kapattı
06.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:33

Borsa, günü yüzde 5,26'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 5,25'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 57,40 puanlık azalışla 1.034,40 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,98, holding endeksi de 6,07 değer kaybetti. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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