HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti

Son dakika: Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, milli futbolcunun Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılacağını açıkladı.

23.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:05

Sezon sonunda Beşiktaş ile yollarını ayıracağı konuşulan milli futbolcu Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, transfer ile ilgili son noktayı koydu.

Radyospor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altıparmak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" dedi.

BU SEZON 33 MAÇTA FORMA GİYDİ

2017 yılında siyah beazlı kulübe katılan Caner Erkin, bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da çıktığı 33 maçta 3 gol 11 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Spor
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum Spor
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Spor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti Spor
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Spor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Cem Yılmaz Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 17:05:55. #1.15#
title