Son Dakika: Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı netleşti Son dakika: Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, milli futbolcunun Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılacağını açıkladı.

Sezon sonunda Beşiktaş ile yollarını ayıracağı konuşulan milli futbolcu Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, transfer ile ilgili son noktayı koydu.

Radyospor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altıparmak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" dedi.

BU SEZON 33 MAÇTA FORMA GİYDİ

2017 yılında siyah beazlı kulübe katılan Caner Erkin, bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da çıktığı 33 maçta 3 gol 11 asistlik performans sergiledi.