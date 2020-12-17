Son Dakika: Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etti
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Son Dakika: Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etti

17.12.2020 22:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:55
Son Dakika: Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etti

Son dakika: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Siyah beyazlılarda Güven Yalçın, 12. dakikada penaltı kaçırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu mücadelesinde Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Vodafone Stadı'nda oynanan mücadelede siyah beyazlılar rahat bir galibiyet elde etti.

Beşiktaş'ın golleri, 30. dakikada Rosier, 39. dakikada Larin ve 56. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Tarsus'un tek golünü ise 80. dakikada Mertcan kaydetti. Öte yandan ev sahibi ekip 12. dakikada Güven Yalçın ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş kupada adını son 16 turuna yazdırdı. Tarsus İdman Yurdu ise turnuvaya veda etti.

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