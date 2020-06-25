Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Son dakika: Beşiktaş, 24 Haziran Çarşamba günü yapılan koronavirüs testinin neticesinde 2 futbolcunun virüse yakalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta ligde oynanacak Konyaspor maçı öncesi koronavirüs alarmı verildi. Siyah beyazlı ekipte 24 Haziran Çarşamba günü yapılan koronavirüs testinin neticesinde 2 futbolcunun virüse yakalandığı tespit edildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır ifadelerine yer verildi.

Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 29. haftasında Cuma günü saat 21.00 Konyaspor'u konuk edecek.