Son Dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcunun ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif olduğu duyuruldu.

Beşiktaş'ta koronavirüs paniği yaşanıyor. Siyah beyazlılarda 3 futbolcu ve 1 personel virüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır." denildi.