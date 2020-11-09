Son Dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Son Dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

09.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:39
Son Dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcunun ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif olduğu duyuruldu.

Beşiktaş'ta koronavirüs paniği yaşanıyor. Siyah beyazlılarda 3 futbolcu ve 1 personel virüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır." denildi.

Son Dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
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