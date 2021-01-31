Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı
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Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

31.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:56

Son dakika: Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı. Tecrübeli oyuncu, 2021/22 sezonunun sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza'nın kontratı uzatıldı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; "Beşiktaş mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"İKİ KARARIMDAN HİÇ ŞÜPHE DUYMADIM"

Josef açıklamasında, "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem. İkincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" dedi.

Sezon başından bu yana siyah-beyazlı formayı 16 maçta giyen Brezilyalı Josef de Souza, 1 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı
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