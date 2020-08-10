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Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu

Son dakika: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti. Karşılaşmanın ev sahibi PAOK olurken tek maçlı eleme sistemiyle düzenlenecek eşleşme Selanik'te oynanacak.

10.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:52

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonu için ilk kura çekimi bugün yapıldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Siyah beyazlı ekip, Yunanistan temsilcisi PAOK ile eşleşti. Tek maçlı eleme sistemiyle düzenlenecek organizasyon, PAOK'un ev sahipliğinde 25/26 Ağustos 2020'de Selanik'te oynanacak.

Kazanan takımlar 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.

2. Ön Eleme Turu'ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Lig Yolu:

Lokomativa Zagreb (Hırvatistan) - Radip Wien (Avusturya)
AZ Alkmaar (Hollanda) - Viktoria Plzen (Çekya)

Şampiyonlar Yolu

Floriana (Malta)/Cluj (Romanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Young Boys (İsviçre) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Slovan Bratislava (Slovakya)
Celtic (İskoçya)/Reykjavík (İzlanda) - Ferencvaros (Macaristan)/Djurgarden (İsviçre)
Flora Tallinn (Estonya)/Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Riga (Letonya)
Legia Varşova (Polonya)/Drita (Kosova)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Ararat (Ermenistan)/Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Celje (Slovenya)/Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)/KuPS (Finlandiya)
Buducnost (Karadağ)/Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka)
Dynamo Brest (Belarus)/Astana (Kazakistan) - Connah's Quay Nomads (Galler)/Saraybosna (Bosna Hersek)
Karabağ (Azerbaycan)/Sileks (Makedonya) - Sheriff (Moldova)/Fola (Lüksemburg)
Dinamo Tiflis (Gürcistan)/Tirana (Arnavutluk) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Europa (Cebelitarık)

PAOK İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

PAOK ile ilk kez karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında Yunanistan takımlarına rakip olduğu dört maçın hiçbirini kaybetmedi. Siyah beyazlılar, bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Haber Yorumları (4)
CAN DEP: Ufak ufak atinizki civcivlerde yesin...simdide kargalara gecmis olsun...
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SÜVARİ: yunanlara Bir ders verme vakti. . .
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CAVEMAN: Buradan bile sağır ederiz miçoları, kanatları açtık , tepelerinize inmeye hazırız yorgi !!
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