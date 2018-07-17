Beşiktaş, Gözden Çıkardığı Mitrovic'i 3,9 milyon Euroya Brugge'e Sattı
Beşiktaş'ta beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen Hırvat stoper Mitrovic, Belçika takımı C.Brugge'e 3,9 milyon bonservis bedeliyle satıldı.
Beşiktaş, satış listesine koyduğu Hırvat stoperi Matej Mitrovic'i, Belçika takımlarından Club Brugge'e sattı.
GÜNEŞ, SATIŞ LİSTESİNE KOYMUŞTU
5 milyon Euro transfer bedeli ve büyük umutlarla transfer edilen Mitrovic, Beşiktaş'ta vasatı bir türlü aşamayan bir performans göstermiş ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından satış listesine konulmuştu.
Beşiktaş, Fikret Orman döneminde futbolcu satışından 84 milyon euro gelir elde etti. En yüksek bedelle yapılan bazı satışlar şu şekilde;
- 22 Milyon Euro Cenk
- 13 Milyon Euro Demba Ba
- 7.5 Milyon Euro Sosa
- 7 Milyon Euro Ersan
- 7 Milyon Euro Marcelo
- 6 Milyon Euro Atınç
- 4.5 Milyon Euro Tosic
- 3.9 Milyon Euro Mitrovic
- 3 Milyon Euro Gökhan Töre
YORUMLAR (13)
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Avrupada oyuncu değeri 50 150 milyon euro dan gidiyor ! Biz de 3. 5 milyon paradır diye seviniyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yasasin faşo ağaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Saten ise yaramazovicCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bir trabzonsporlu olarak helal ya başkan işini biliyor diyorumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Biri gider, Diğeri gelir. Her şey KARTAL içinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır