Beşiktaş, Gözden Çıkardığı Mitrovic'i 3,9 milyon Euroya Brugge'e Sattı

Beşiktaş'ta beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen Hırvat stoper Mitrovic, Belçika takımı C.Brugge'e 3,9 milyon bonservis bedeliyle satıldı.

Beşiktaş, satış listesine koyduğu Hırvat stoperi Matej Mitrovic'i, Belçika takımlarından Club Brugge'e sattı.

GÜNEŞ, SATIŞ LİSTESİNE KOYMUŞTU

5 milyon Euro transfer bedeli ve büyük umutlarla transfer edilen Mitrovic, Beşiktaş'ta vasatı bir türlü aşamayan bir performans göstermiş ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından satış listesine konulmuştu.

Beşiktaş, Fikret Orman döneminde futbolcu satışından 84 milyon euro gelir elde etti. En yüksek bedelle yapılan bazı satışlar şu şekilde;

  • 22 Milyon Euro Cenk
  • 13 Milyon Euro Demba Ba
  • 7.5 Milyon Euro Sosa
  • 7 Milyon Euro Ersan
  • 7 Milyon Euro Marcelo
  • 6 Milyon Euro Atınç
  • 4.5 Milyon Euro Tosic
  • 3.9 Milyon Euro Mitrovic
  • 3 Milyon Euro Gökhan Töre
Matej Mitrovic.
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