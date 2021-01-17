Son Dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'de 2021 yılının ilk derbisi Vodafone Park'ta oynanacak. 19. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Dev maçta iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 19. haftası, dev bir derbi mücadelesine sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak.

Ligde lider konumda bulunan ve son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, 33 puanla ligde 3. sırada yer alan Galatasaray karşısında hem namağlup serisini hem de liderliğini devam ettirmek amacında.

TERİM'DEN ETEBO VE ŞENER SÜRPRİZİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim; sağ bekte Linnes yerine Şener'e, orta sahada Emre Kılınç yerine Etebo'ya, hücumda ise Feghouli'nin yerine Oğulcan'a şans verirken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Welinton'un yerine Montero'ya forma verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 2, GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan Hasic'in yanı sıra cezalı Welinton bu karşılaşmada yer alamayacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao'nun yanı sıra Emre Taşdemir, Muslera ve Omar da derbide forma giyemeyecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Dev maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler;

BEŞİKTAŞ: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Oğuzhan, Atiba; Ghezzal, Aboubakar, Larin

GALATASARAY: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne