Son Dakika: Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti Son dakika: Beşiktaş, Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

KARAGÜMRÜK'LE ANLAŞMASI AN MESELESİ

28 yaşındaki Şilili stoper, 2018 yazında Cruz Azul'den Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olmuştu. Roco, Beşiktaş kariyerinde 27 maça çıktı ve 2 gol attı.

28 yaşındaki oyuncu Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Bu anlaşmanın da kısa sürede olması bekleniyor.