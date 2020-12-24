Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Erzurum maçının ardından bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan siyah beyazlılar, lider ile puan farkını 2'ye indirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılartek golle kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 61. dakikada Domagoj Vida'dan geldi. Öte yandan siyah beyazlıların 23. dakikada Larin ile bulduğu gol,faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti ve lider Aytemiz Alanyaspor ile farkı 2'ye indirdi. Düşme hattında bulunan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu mücadele hakem Halis Özkahya'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Ankaragücü Emre Güral ile geldi. Beşiktaş savunmasının pas hatasında Emre Güral ceza sahasının dışından şutunu direkt kaleye gönderdi ancak top auta çıktı.

Dakika 10: Ankaragücü'nde savunma arkasına atılan uzun topta Lobzhanidze kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak top ayağından aştı ve auta çıktı.

Dakika 23: Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ortasında topla buluşan Larin kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi ancak öncesinde faul düdüğü çaldı. Larin'in attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal oldu.

Dakika 29: Beşiktaş etkili geldi. Ghezzal'in sağ çizgiden ortası savunmadan döndü. Devam eden atakta top auta çıktı.

Dakika 37: Beşiktaş kısa paslarla geldi. Welinton'ın sağdan yaptığı ortada Larin topla buluştu ancak savunma ayak koydu.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 52: Beşiktaş'ta Welinton'ın sağdan ortasına Mensah kafa vuruşuyla çıktı. Ancak onun vuruşu kaleci Ricardo'da kaldı.

Dakika 61: Beşiktaş, Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş sağ kanattan Ghezzal ile frikik kullandı. Ghezzal'ın ortasına kafayla yükselen Vida topu ağlarla buluşturdu.

Dakika 77: Beşiktaş ceza sahasının solundan N'koudou ile içeri girmek istedi ancak Ankaragücü savunması izin vermedi, top N'kouduo'dan auta çıktı.

Dakika 90+6: Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.