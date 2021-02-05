Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.
05.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:00
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı seçildi. Beşiktaş Başkanı'nından önce görevde bulunan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, 6 Ocak 2021 tarihinde istifa etmişti.
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu. Yapılan toplantı sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin başına getirildi.
Çebi'nin yardımcılıklarını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma yapacak.
Beşiktaş Başkanı'nından önce görevde bulunan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, 6 Ocak 2021 tarihinde istifa etmişti.