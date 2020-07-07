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Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Son dakika: Dün motorine gelen 10 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 10 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

07.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:04

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 10 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 6,25'ten satılan benzinin litresi 6,35'e yükselecek. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 6,34'ten 6,44'e çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Haber Yorumları (29)
ÖMER TURAN: zam yapanlar yazık bu millete 1 avuç benzin olmuş 7 tl. siz makam araçlarında keyfinize bakıyor umursamıyorsunuz ama biz cebimizden veriyoruz.
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SİVRİ: son 5 sene 5 sene sonra p 80 elektrikli olacak arabalar
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AFYONLU: İnsanları hırsızlığa teşvik eden zamlardır bunlar
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