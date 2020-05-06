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Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi

Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
06.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:26

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş pompaya yansıyacak şekilde zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,31 TL'den satılan benzinin litresi 5,51 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,46 TL'den 5,66 TL'ye, İzmir'de ise 5,48 TL'den 5,68 TL'ye yükselecek.

İstanbul'da 5,00 TL'den satılan motorinin litresi 5,27 TL'ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,09 TL'den 5,36 TL'ye, İzmir'de ise 5,11 TL'den 5,38 TL'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi

Ekonomi Manşet

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