Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz

Son dakika: BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, TL'ye değer kaybettirmek istediği için SWAP yasağı konulan bankalar hakkında, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek. Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek. Finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbir aldık. Yönetmeliğinin muhatabı manipülatif bankacılık işlemleridir. Amacımız haber ve analize dayalı yorumları engellemek değildir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben , TL'ye değer kaybettirmek için manipülatif ataklarda bulunan BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Akben, "Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu bankalar TL'ye yönelik manipülatif ataklarda bulunarak, TL'nin değer kaybetmesi için, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

Bunun üzerine BDDK, TL'ye değer kaybettirmek için manipülatif ataklarda bulunan BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için bir bacağı TL olan döviz işlemini yasaklamıştı.

TEMERRÜT NEDİR?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.