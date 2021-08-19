Son Dakika | Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti
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Son Dakika | Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti

Son Dakika | Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı renklerine kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Geçen sezon Eskişehirspor forması giyen genç futbolcu, 23 maçta 3 gol kaydetti.

Son Dakika | Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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