Son Dakika | Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti
Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı renklerine kattı.
TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı renklerine kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Geçen sezon Eskişehirspor forması giyen genç futbolcu, 23 maçta 3 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen