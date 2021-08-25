10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9,5 milyon lira hasar ödemesi yapıldı
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10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9,5 milyon lira hasar ödemesi yapıldı

10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9,5 milyon lira hasar ödemesi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirterek, "1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirterek, "1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9,5 milyon lira hasar ödemesi yapıldı - Haberler
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