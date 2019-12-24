: Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok

24.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:31

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Kanal İstanbul İşbirliği protokolünden çekiliyoruz" açıklamasına yanıt verdi. "İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok" ifadelerini kullanan Kurum, İstanbul Projesi'nde arsa rantına asla izin vermeyeceklerini de dile getirdi.

ÖRNEK İKİ AKILLI ŞEHİR

Kanal İstanbul Projesi'nin içeriği hakkında bilgi veren Kurum, "Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İBB'NİN ÇEKİLME HAKKI YOK"

Bakan Kurum, projeye karşı çıkan ve tek taraflı olarak projeden çekildiklerini açıklayan Ekrem İmamoğlu'na yanıt olarak, "İBB'nin projeden tek taraflı çekilme hakkı yok' dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili önceki yönetimin imzaladığı protokolden çekileceklerini dile getiren İmamoğlu, "Neyin ihalesini yapıyorsun, hangi ÇED raporundan bahsediyorsun? Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği protokolünden çekiliyoruz. Ocak'ın ilk haftasından Kanal İstanbul Çalıştayı'nı yapacağız. Sahada araştırmalarımız var süreci devam eden.Bu konuyla ilgili yetişirse çarşamba günü açıklama yapabiliriz. Mevcutta yürüyen iş ve işlemler var. İhbar olduğunda takip ettiğimiz işler var. Bu konularda birçok suç duyurusunda bulunuldu. İBB olarak kurumsal olarak yapılmış işlerle ilgili nasıl suç duyurusunda bulunabiliriz şeklinde bir çalışma olmadı. Bazı konularda belediye, bazı konularda emniyet yetkili. Daha büyük uyuma ve işbirliğine ihtiyacımız var. Bu konudaki uyumluluk süreci ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bürokratik baskı olduğu ortada. Bize kanunda yetki verilmesine rağmen genelge nedeniyle yapamıyoruz. Ama ben baskı hissetmiyorum. Baskı falan hiç umurumda değil. İBB önerir, bakan onaylar. Neden onaylamıyorsunuz? Tüy gibi hafif hissediyorum kendimi 16 milyon arkamızda" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Videosu