Son Dakika: Bakan Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Bakan Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Enflasyon ve döviz kuru konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" diye konuştu.

5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesajlar verdi. Enflasyon yüzde 20 sınırına dayanırken, döviz kuru her gün yeni bir rekor kırarken Bakan Elvan, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır" dedi.

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

"Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir. Enflasyon cephesindeyse, maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel konjonktür ve yurt içi görünüm, enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koyuyor.

"HER KURUM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor. Karşımızdaki enflasyonun; arz ve talep kaynaklı sebeplerinin yanında, fiyatlama davranışları ve bekleyişler kanalıyla da bozulan bir yapısı var. Her bir kök nedene karşı uygulanacak politika seti de farklılaşmak durumunda. Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların yanında, iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (9)
Emrah Tosunoglu:Ülkede vatandaşta bu saaten sonra fiilen batmıştır bu laflar hep boş laflardır yazık
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Güray Dilli :18 Kasım günü Merkez Bankası faiz indirimi konusunu pas geçerse bir umut ! Faiz indirirse piyasa nereye...
Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Erdoğan uslu :Vallahi kendi söylediğine kendisi bilen inanmaz. 5 ci 6 ci aylarda 1 ton kömür 600 tl yi şimdi 1500 tl. Dolar çıktıkça oda çıkıyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Farzetki bakanım doları 8000 bine düşürdünüz . Kömür olsun gıda olsun giyim bunların fiyatları aşağıya düşecek mi. İmkansız birşey. Yükselipde Türkiye de birşeyin aşağıya düştüğünü daha görmedik gören varsa söylesin. A dan z ye tüm ürünler aşırı pahalı. Allah aşkına ekonominin neresi iyi.
Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
title