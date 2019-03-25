Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusların ülkemize pasaportsuz gelmesinin önünü açmak amacıyla toplantıların başladığını belirterek, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Görüşmede vize konusu ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Rus vatandaşların pasaportsuz, kimlikle ülkemize gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz."