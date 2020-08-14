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Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin haziran ayında sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldığını açıkladı ve rakamlarla ilgili "Karamsar beklenti içinde olanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.

14.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:03

Türkiye'nin haziran ayı sanayi üretim endeksi yüzde 17,6 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu gelişmeyle ilgili"Büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.

"TÜRKİYE, AVRUPA SIRALAMASINDA İLK SIRADA YER ALDI"

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak."

TÜRKİYE'NİN HAZİRAN AYI SANAYİ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 17,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 16,9 AZALDI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 20,2 azaldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
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