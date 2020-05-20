Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaş ve şirketlere verilen destek tutarının 252 milyar lirayı aştığını, bu rakama ötelenen kredilerinde eklendiğinde 350 milyar lirayı geçtiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaş ve şirketlere yapılan destek tutarları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor" dedi.

Albayrak açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak.

"EKONOMİDE KALICI BİR HİKAYE YAZACAĞIMIZ DÖNEME GİRECEĞİZ"

Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz.

"ÜRETİLMEYEN ÜRÜNLER HARİÇ, İTHALAT OLMAYACAK"

Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı."