Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı
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Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı

18.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:55

Son dakika: İngiliz haber ajansı Reuters, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldığını duyurdu.

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamış ve bazı TPAO yetkililerine yaptırım kararı almıştı. Reuters haber ajansı ise Avrupalı ve ABD'li dört diplomatla görüşerek, AB'nin yeni bir yol izleme kararı aldığını yazdı.

Reuters, "AB, Türkiye'ye ait TPAO'nun daha çok yetkililerine yaptırım uygulanması planlarını askıya aldı. Bu Ankara'nın diplomatik hamlelerinin meyvelerini aldığını gösteriyor" ifadelerini okurlarıyla paylaştı.

ARALIK AYINDA YAPTIRIM ÖNERMİŞLERDİ

Aralık ayında Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, bireyleri belirtmemekle birlikte, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için "izinsiz sondaj faaliyetleri" nedeniyle varlıkların dondurulmasını ve seyahat yasağı getirilmesini önermişti.

BIDEN: TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMAYIN

Reuters'a konuşan Avrupalı ve ABD'li diplomatlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'e Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması konusunda baskı yaptığını söylerken, bir AB diplomatı, "Başka Türk vatandaşlarının da kara listeye alınması durduruldu. Şu an ekonomik yaptırımlar görüşülmüyor" dedi.

AB YÖNETİMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu. Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi. AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı

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