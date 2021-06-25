Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak

Son dakika: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar euro bütçe ayıracağını söyledi.

Günün ilk saatlerinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması kapsamında 3 milyar euro verilmesi konusunda uzlaşmaya vardığını açıklamıştı. Şimdi de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar euro bütçe ayıracağını bildirdi.

ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜNDE TÜRKİYE OTURUMU BAŞLATILDI

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde bir araya geldi. Liderler zirvenin Türkiye oturumunda, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli siyasi diyaloğu başlatma kararı aldı.

TEKLİFİN BİR AN ÖNCE SUNULMASI İSTENDİ

AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

MERKEL NE DEMİŞTİ?

Merkel, AB Liderler Zirvesi'ndeki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını belirtmişti. AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar euro ek fon ile ilgili olduğunu kaydetmişti.

Merkel, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin de, "Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz ve Türkiye'den de elbette yapıcı davranışlar bekliyoruz. Akdeniz'deki duruma ilişkin de bir iyileşme gördük." değerlendirmesinde bulunmuştu.