Son dakika: İşverenler, aşı olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada bir kez korona testi yaptırmalarını isteyebilecek

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşı olmayan çalışanlarla ilgili 81 ile bir genelge gönderdi. Buna göre, işveren 6 Eylül itibarıyla aşı olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada bir kez koronavirüs testi yaptırmalarını isteyebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları, işveren tarafından istenebilecek. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacak.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.

İŞVEREN YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRECEK

Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır. İşverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

HAFTADA 1 KEZ TEST ZORUNLULUĞU

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."